В НАТО призвали РФ не вмешиваться в демократический процесс в Белоруссии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «ни в коем случае» не вмешиваться в демократический процесс в Белоруссии. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает L'Echo.

«Мы поддерживаем целостность территории Белоруссии, чей народ должен самостоятельно решить свое будущее. Мы озабочены тем, что могли наблюдать, подавлением демонстраций. Россия ни в коем случае не должна ни вмешиваться в идущий демократический процесс, ни противодействовать чаяниям людей», — заявил Столтенберг.

Ранее в этот день Североатлантический альянс обвинил Россию в продолжении «агрессивной политики».

В НАТО уверены, что Москва стремится к политическому, экономическому и военному превосходству над бывшими советскими республиками, а также продолжает подрывать их суверенитет, территориальную целостность.

При этом ранее в этот день президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность ситуацией в Белоруссии, а также надежду на то, что народу республики удастся выстроить внутриполитический диалог и решить внутренний вопрос без давления и вмешательства извне.

Белорусский лидер Александр Лукашенко 2 декабря обвинил НАТО в создании военной группировки для захвата западных земель республики.

30 ноября в ходе пресс-конференции в Мюнхене Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать военное присутствие в Черноморском регионе.