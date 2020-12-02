Голикова доложила Путину о фиксации ситуации с койками для больных COVID-19

Ситуация с наличием в стране специализированных коек для пациентов с коронавирусом зафиксировалась, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 1 декабря на совещании с российским президентом Владимиром Путиным.

«Несмотря на напряженную ситуацию, у нас уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под COVID, — это 276 тыс. За неделю до этого мы наблюдали постоянный рост. Сейчас вроде бы ситуация зафиксировалась», — подчеркнула вице-премьер.

Рост числа освобождаемых коек в том числе связан, по ее мнению, и с возможностью открытия новых специализированных инфекционных госпиталей, и с реализацией поручения по выделению финансовых ресурсов на приобретение лекарств для амбулаторного оказания медицинской помощи.

Кроме того, Голикова заявила, что есть возможность начать массовую вакцинацию от коронавируса в России уже в декабре и что сейчас идет оценка приоритетных групп населения, в том числе врачей и педагогических работников.

Президент поручил начать вакцинацию на следующей неделе. По словам Путина, уже в ближайшие дни количество произведенных доз отечественной вакцины от COVID-19 достигнет 2 млн.

В России за минувшие сутки выявили 25 345 новых случаев коронавируса за сутки, больше всего — в Москве (5191), Санкт-Петербурге (3684) и Подмосковье (1148). За прошедшие сутки от коронавируса скончались 589 человек, выздоровели 26 882 пациента. Всего в стране выявлено 2 347 401 случай COVID-19.

Ранее эксперты отмечали постепенную стабилизацию ситуации с распространением инфекции в РФ. Так, накануне заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева сообщала, что в России наметился тренд на стабилизацию ситуации с коронавирусом, но стоит учитывать, что COVID-19 — новая инфекция и все особенности течения эпидемиологического процесса еще не изучены.

Также в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России рост заболеваемости COVID-19 замедлился. По ее словам, эпидемиологическая ситуация в стране коррелирует с принимаемыми мерами.

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