Против Порошенко завели новое уголовное дело

Офис генпрокурора Украины возбудил новое уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом в среду, 2 декабря, сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«Еще одно производство зарегистрировано офисом генпрокурора (Украины) против (Петра) Порошенко за то, что в 2016 году законом Украины были введены европейские конкурсные процедуры для отбора (и контрактную форму трудоустройства) руководителей учреждений культуры», ― говорится в сообщении.

По словам адвоката Порошенко Игоря Голованя, возбуждение дела ― попытка действующей власти разрушить достижения Украины на европейском пути.

21 октября стало известно, что Генпрокуратура Украины возбудила дело о захвате государственной власти в отношении Порошенко, а также еще девяти бывших представителей власти.

Ранее, 27 сентября, было возбуждено другое уголовное дело в отношении экс-президента Украины. В материалах дела отмечалось, что Порошенко, будучи президентом Украины, вступил в сговор с чиновниками из министерства финансов страны и в 2017 году получил кредит в государственном Укрэксимбанке для завода «Кузница на Рыбальском» на сумму около $19 млн. В нынешнем году минфин выплатил по этому кредиту $3,6 млн, поскольку завод отказался его погашать.

11 сентября сообщалось, что Служба безопасности Украины возбудила против Порошенко 15 новых дел. Речь идет в том числе о госизмене и финансировании терроризма.

В конце августа суд арестовал всё недвижимое имущество и акции судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», которым до 2018 года владел Порошенко. Это произошло в рамках уголовного дела о хищении и отмывании средств, фигурантом которого выступает Порошенко.