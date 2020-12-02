Президент ФРГ назвал «счастьем для Европы» проигрыш Трампа на выборах

Выборы президента США стали одним из самых ярких событий в Европе, а проигрыш президентской кампании Дональдом Трампом — счастливое событие для ЕС. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью изданию Die Zeit 2 декабря.

«Дальнейшую эрозию многосторонности и ослабление международных организаций теперь можно остановить», — объяснил политик свою точку зрения.

Европа сможет снова поговорить с американцами так, чтобы дискуссии их не разделяли, отметил он.

Это очень большое достижение, уточнил Штайнмайер, с учетом того, что пережила Европа при Трампе. Также он добавил, что не уверен, пережило бы НАТО еще четыре года нахождения республиканца у власти в США.

За четыре года президентства Дональда Трампа США вышли в одностороннем порядке из Парижского соглашения по климату, ядерной сделки с Ираном и ряда других международных договоров, в том числе соглашения с РФ о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Кроме того, Трамп регулярно требовал от союзников по НАТО увеличивать расходы на оборону.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По данным СМИ, кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков. Сам демократ уже объявил о своей победе на выборах.

30 ноября советники Белого дома заявили, что Трамп понимает, что у него нет никаких шансов удержаться на посту, но признать поражение пока не готов.

Накануне стало известно, что минюст США не обнаружил на прошедших 3 ноября президентских выборов нарушений, ставящих под сомнение победу Байдена.