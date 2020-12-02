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Телеканалу «78» отказали в доступе на заседание законодательного собрания

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Сегодня, 2 декабря 2020 года, сотрудникам телеканала «78» (входит в МИЦ «Известия», Национальная Медиа Группа) было отказано в доступе на еженедельное заседание законодательного собрания Санкт-Петербурга. Официальной причиной отказа послужило отсутствие у съемочной группы справок, подтверждающих отрицательный результат анализа на COVID-19.

Однако, по нашим данным, каких-либо постановлений или иных документов, требующих наличие справок данного типа, городской парламент ранее не выпускал. Также стоит отметить, что справки не требовали у представителей других СМИ, депутатов и посетителей Мариинского дворца, что официально подтверждают и сами депутаты, с которыми нам удалось поговорить.

Из неофициальных источников редакции стало известно, что действительной причиной недопуска съемочной группы «78» стала критика, прозвучавшая в прошлое воскресенье в итоговой программе «Неделя в Петербурге» с Игорем Максименко. В этом выпуске, в частности, было рассказано о нецелевом, по мнению редакции телеканала, расходовании депутатами бюджетных средств. Например, 10 млн рублей парламентарии добавили на субсидию собственной столовой в Мариинском дворце, также с декабря 2020-го по июль 2021-го планируется потратить более 5 млн на цветочную продукцию, а почти 2 млн рублей — на работы по изготовлению французских штор. Одна из поправок к бюджету предусматривает выделение субсидии почти в 81 млн рублей на выпуск и распространение бесплатной газеты «Вечерний Санкт-Петербург». Единственный учредитель издания — городской парламент. Разумеется, значительная часть материалов данного СМИ посвящена тому, как депутаты заботятся о петербуржцах. Для сравнения: больнице Святого Георгия на закупку мебели и оборудования выделено в 3 раза меньше — 27 млн рублей.

Также причиной отказа могло послужить упоминание в программе «Неделя в Петербурге» того факта, что председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров публично игнорирует масочный режим на заседаниях, демонстративно отказываясь соблюдать меры, к которым правительство Российской Федерации ежедневно призывает горожан.

Телеканал «78» направил официальный запрос на имя председателя законодательного собрания с просьбой разъяснить, что же случилось на самом деле, а также с просьбой ознакомить редакцию с документами, предписывающими необходимость наличия справок. На момент публикации материала ответ получен не был.

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