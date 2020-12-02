В 2021 году в Севастополе отремонтируют 44 дороги

В Севастополе на 2021 год запланировали ремонт 11 улиц, а также обновление асфальтового покрытия на 33 дорогах. Перечень объектов могут дополнить после утверждения бюджета города.

На улице Суворова подрядчик переложит старую брусчатку и заменит асфальтобетонное покрытие на галтованный гранитный камень. Он максимально похож на историческую брусчатку, пишет ИА SevastopolMedia. Опоры освещения и светильники также планируют установить с сохранением исторического облика Севастополя.

На ремонт улиц Летчиков, Колобова, Революции 1905 года, Галины Петровой, Карантинной, подъезда к парку Победы и улицы Садовой в селе Вишневой финансирование будет выделено из бюджета Москвы. Кроме того, планируется начало строительно-монтажных работ на улице Горпищенко.

В рамках ремонта будет проводиться замена бордюров, восстановление тротуаров и установка технических средств организации движения. Самые протяженные участки ремонта расположены на Столетовском проспекте, улицах Бирюлева и Генерала Лебедя.

В большинстве случаев план работ по результатам диагностики совпал с обращениями граждан во время общественных обсуждений. Также программа составлялась на основании данных проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».