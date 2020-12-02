Путин назначил нового посла на Мадагаскаре и в Союзе Коморских Островов

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Андреева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Мадагаскар и Союзе Коморских Островов. Соответствующие указы опубликованы в среду, 2 декабря, на официальном портале правовой информации.

«Назначить Андреева Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Союзе Коморских Островов по совместительству», — говорится в одном из документов.

Станислав Ахмедов освобожден с этих должностей, пишет REGNUM.

Ранее, 11 ноября, глава государства назначил Михаила Носкова на должность посла России в Исландии, напоминает RT.