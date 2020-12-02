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Учительница перевела мошенникам 2,5 млн рублей в Иркутской области

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Жительница Иркутской области перечислила мошенникам 2,5 млн рублей. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

По данным правоохранительных органов, за сутки жертвами мошенников стали 18 человек, половина из них проживает в Иркутском районе. Среди потерпевших — учительница средней школы. Она перевела неизвестным 2,5 млн рублей, желая заработать на бирже. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Еще одним потерпевшим стал владелец кофейни. Мошенник сообщил предпринимателю, что к нему едут сотрудники санэпидемстанции и для проверяющих нужно приобрести цветы. 66-летняя пенсионерка перечислила мошеннику 126 тыс. рублей после переписки на одном из сайтов знакомств. Мужчина назвался благотворителем из Америки и сообщил, что направил женщине посылку. Для ее получения якобы требовалось сделать серию платежей.

Общий ущерб жителей региона за сутки превысил 3,7 млн рублей.

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