Учительница перевела мошенникам 2,5 млн рублей в Иркутской области
Жительница Иркутской области перечислила мошенникам 2,5 млн рублей. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
По данным правоохранительных органов, за сутки жертвами мошенников стали 18 человек, половина из них проживает в Иркутском районе. Среди потерпевших — учительница средней школы. Она перевела неизвестным 2,5 млн рублей, желая заработать на бирже. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Еще одним потерпевшим стал владелец кофейни. Мошенник сообщил предпринимателю, что к нему едут сотрудники санэпидемстанции и для проверяющих нужно приобрести цветы. 66-летняя пенсионерка перечислила мошеннику 126 тыс. рублей после переписки на одном из сайтов знакомств. Мужчина назвался благотворителем из Америки и сообщил, что направил женщине посылку. Для ее получения якобы требовалось сделать серию платежей.
Общий ущерб жителей региона за сутки превысил 3,7 млн рублей.