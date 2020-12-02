Дизайн-квартал планируется создать в центре Петербурга

Исполняющая обязанности ректора Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица Анна Кислицына сообщила, что новый дизайн-квартал будет интересен для туристов.

«Маршрут, связанный с Академией Штиглица и ее будущим дизайн-кварталом, включающим Музей декоративно-прикладного искусства и будущий музей дизайна, может стать центром притяжения для туристов. Соляной городок — особая история, в котором можно проводить интересные экскурсии», — сказала Кислицына.

В академии готовят демоверсию музея советского и российского дизайна, в дальнейшем предполагают расширять эту экспозицию и проводить экскурсии, передает телеканал «78».

Академия Штиглица — одно из старейших российских высших учебных заведений, ведущее подготовку специалистов в сфере изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. Основано в 1876 году на средства, пожертвованные бароном Александром Штиглицем. С 1953 по 1994 год академия именовалась Ленинградским высшим художественно-промышленным училищем им. В.И. Мухиной, в народе известно название «Муха».