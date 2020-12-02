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Источник назвал дату и место похорон Ирины Антоновой

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Прах президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ) Ирины Антоновой захоронят на Новодевичьем кладбище 4 декабря. Об этом в среду, 2 декабря, заявил источник ТАСС.

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«Похороны состоятся 4 декабря, на следующий день после прощания. 3 декабря пройдет кремация», ― рассказал собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что церемония прощания с Антоновой пройдет 3 декабря в закрытом формате.

О смерти Антоновой на 99-м году жизни стало известно в понедельник, 30 ноября. По словам источника «Известий», она скончалась от коронавируса. Позже в музее подтвердили эту информацию.

В пресс-службе ГМИИ рассказали, Антонова будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с мужем и мамой.

Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 года по июль 2013-го, когда была назначена президентом музея. Она является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», имеет знак отличия «За благодеяния» и удостоена почетного звания «Заслуженный деятель культуры РСФСР».

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Антоновой в связи с ее кончиной. Телеграмма главы государства была опубликована на сайте Кремля.

Соболезнования также принесла испанская Королевская академия изящных искусств Святого Фердинанда (RABASF).

Исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели назвал Антонову человеком-эпохой и величайшим профессионалом музейного дела.

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