Австрия начнет постепенную отмену жестких мер из-за COVID-19

Жесткие ограничительные меры, принятые в связи с распространением коронавируса в Австрии, принесли свои результаты, с 7 декабря начнется их отмена. Об этом 2 декабря сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Эффективность локдауна заложила основу для того, что мы можем, хотя и осторожно, приступить к открытию», — цитирует его издание Futter.

По словам Курца, страну ждет «постепенное и мягкое ослабление» изоляции.

«Мы должны продолжать делать всё от нас зависящее, чтобы не допустить резкого роста числа заболевших», — подчеркнул канцлер.

Так, с понедельника, 7 декабря, снова откроются музеи, библиотеки, магазины, салоны красоты и парикмахерские и школы, учащиеся старших классов продолжат обучение на удаленной основе.

С 24 декабря австрийские власти также разрешат заниматься одиночными видами спорта на открытом воздухе, такими как катание на лыжах. Однако спортивные сооружения и тренажерные залы будут по-прежнему закрыты, а массовые мероприятия также пока находятся под запретом.

В канун Рождества и Нового года власти сделали небольшие послабления, разрешив собираться компаниям до десяти человек. Круглосуточные ограничения на выход из дома отменяются, но возвращается ограничение, позволяющее находиться на улице с 20:00 до 6:00 лишь при наличии уважительной причины.

О введении в Австрии локдауна из-за ситуации с COVID-19 Курц сообщил 14 ноября — без принятия дополнительных мер система здравоохранения не справится с нагрузкой, отметил он.

С 17 ноября в стране закрылись все магазины за исключением продуктовых и аптек, прекратили работу предприятия сферы услуг. Школы перешли на дистанционное обучение, работодателей обязали перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим.

Данные ограничения были введены как дополнение к уже принятым ранее мерам. Жителям Австрии было запрещено выходить из дома с 20:00 до 6:00 (с 22:00 до 8:00 мск) за исключением похода на работу или учебу, пеших прогулок или пробежек, покупок, оказания помощи нуждающимся или случаев угрозы жизни.

В конце ноября Курц сообщал, что страна вернется к «нормальной жизни» после пандемии коронавируса до следующего лета, однако, по его словам, появление вакцины в январе не будет означать победу над вирусом.

По данным портала Worldometer, за минувшие сутки в Австрии зарегистрировано 3972 новых случая коронавируса, всего в стране с начала пандемии зафиксирован 289 461 случай. Выздоровели 233 657 пациентов, умерли — 3446.