Число случаев коронавируса в мире превысило 64 млн

В мире число случаев коронавирусной инфекции достигло 64 007 836. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса в среду, 2 декабря.

Наибольшее число случаев зафиксировано в США (13 728 153), Индии (9 499 413) и Бразилии (6 386 787).

Общее число летальных исходов среди заболевших коронавирусом возросло до 1 483 401, уточняет RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 — январе 2020 года, показало, что у некоторых из них COVID-19 выявили еще до того, как о появлении вируса было объявлено в Китае, передает телеканал «Звезда».

В Китае впервые сообщили о случаях пневмонии, которая была вызвана новым типом коронавируса SARS-CoV-2, в конце декабря 2019 года. Власти США сообщили о первом подтвержденном случае COVID-19 в стране 20 января 2020 года. Тогда заболевание диагностировали у жителя штата Вашингтон, приехавшего из Китая.