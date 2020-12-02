Два человека пострадали после нападения с ножом в Гааге

Два человека получили ранения в результате нападения с ножом в магазине в центральной части Гааги, сообщает в среду, 2 декабря, местная полиция.

Как отмечается, около полудня полиция получила информацию об ударе ножом в магазине на торговой улице в центре города. Кроме того, в этом магазине в момент приезда полиции горел огонь, его потушили.

«Известно, что пострадали два человека. Подозреваемый сбежал», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Пострадавших доставили в больницу на скорой помощи, добавили правоохранители.

По предварительным данным, подозреваемому около 30 лет, это высокий, темнокожий мужчина.

24 ноября в универмаге швейцарского города Лугано 28-летняя швейцарка пыталась задушить одну женщину, а вторую ударила ножом в горло. Другим посетителям универмага удалось обезвредить нападавшую и удерживать ее до приезда полиции. Пострадавшие получили не опасные для жизни травмы и ранения.

Правоохранители назвали нападение «террористически мотивированным». По факту атаки возбуждено уголовное дело.