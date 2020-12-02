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В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Белгородская область первая из регионов объявила 31 декабря выходным днем

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Власти Белгородской области приняли решение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. Врио губернатора региона Вячеслав Гладков подписал 2 декабря соответствующее распоряжение.

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«Руководителям органов исполнительной власти, государственных органов власти, областных государственных учреждений, предприятий предоставить работникам день отдыха — 31 декабря 2020 года», — отмечается в документе.

В качестве замены решено отработать предпраздничный день в субботу, 26 декабря.

Гладков добавил, что в последний день года на работу стоит выйти финансистам и людям, которые занимаются отчетами, пишет «Газета.ру».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение объявлять 31 декабря выходным находится на усмотрении региональных властей, однако пока на федеральном уровне это официальный рабочий день.

Вместе с тем 26 ноября депутаты Госдумы отклонили законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем.

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