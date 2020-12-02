Белгородская область первая из регионов объявила 31 декабря выходным днем
Власти Белгородской области приняли решение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. Врио губернатора региона Вячеслав Гладков подписал 2 декабря соответствующее распоряжение.
«Руководителям органов исполнительной власти, государственных органов власти, областных государственных учреждений, предприятий предоставить работникам день отдыха — 31 декабря 2020 года», — отмечается в документе.
В качестве замены решено отработать предпраздничный день в субботу, 26 декабря.
Гладков добавил, что в последний день года на работу стоит выйти финансистам и людям, которые занимаются отчетами, пишет «Газета.ру».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение объявлять 31 декабря выходным находится на усмотрении региональных властей, однако пока на федеральном уровне это официальный рабочий день.
Вместе с тем 26 ноября депутаты Госдумы отклонили законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем.