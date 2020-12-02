Сотрудников полиции привлекли к патрулированию лесов в Красноярском крае

Сезон патрулирования лесничеств перед Новым годом стартовал в Красноярском крае. В рейдах участвуют сотрудники полиции, представители лесной охраны и инспекторы министерства лесного хозяйства.

Первых нарушителей, которые рубят елки к праздникам, обычно замечают в первой половине декабря. Мобильные бригады будут патрулировать территории, где растут молодые хвойные деревья, а также проведут разъяснительную работу с населением. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Специалисты напоминают, что граждане не могут самостоятельно заготавливать деревья к Новому году. Приобрести хвойные можно будет на елочных базарах или в лесничествах.

Ранее сообщалось, что охрану хвойных деревьев усилили в Тамбовской области. Специалисты уделают особое внимание местам вероятной рубки.