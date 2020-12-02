Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Италии усилили ограничения в преддверии Рождества из-за COVID-19
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
Мир
Депутат от Крыма назвал слова постпреда Украины в ООН «дном пропасти»
Общество
Блогера Reeflay доставили к следователям после смерти девушки в ходе стрима
Авто
В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам парковку на тротуаре
Мир
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили выполнение договоренностей по Карабаху
Мир
Источники заявили о решении Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году
Общество
«Победа» отменила полеты в Магас до конца года
Общество
В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Умер бывший депутат парламента Грузии Давиташвили

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший депутат парламента Грузии четырех созывов, лидер Партии народа Коба Давиташвили скончался утром в среду, 2 декабря, в клинике имени Александра Аладашвили в Тбилиси. Политику было 49 лет. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на медучреждение.

Куда приводит «Мечта»: чего ждать от нового правительства Грузии
Результаты голосования в республике не вселяют надежд на улучшение отношений с РФ

Экс-депутата госпитализировали более 10 дней назад с полиорганной недостаточностью. В клинике его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В июле 2017 года врачи диагностировали Давиташвили анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева). Политик был уверен, что это неизлечимое заболевание развилось у него в результате полученных в ноябре 2007 года травм.

Давиташвили был депутатом грузинского парламента V, VI, VII и VIII созывов. В последний раз, в 2012 году, он попал в законодательный орган страны по спискам коалиции от политсилы «Грузинская мечта». Однако в 2013 году он покинул парламентское большинство и до 2016-го оставался в статусе независимого депутата.

В 2013-м Давиташвили баллотировался на пост президента Грузии, но набрал только 0,6% голосов. До этого он обещал уйти из политики, если не сумеет набрать 3% на выборах главы государства.

7 ноября 2007 года силы МВД Грузии разогнали в центре Тбилиси несколько многотысячных акций протеста, пишет «Газета.Ru». Оппозиция требовала отставки тогдашнего президента страны Михаила Саакашвили, досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. В тот день пострадало более 500 человек, среди которых были и полицейские. В день разгона акции Давиташвили пропал с рынка «Элиава». На следующий день его нашли в госпитале со следами побоев.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020