Умер бывший депутат парламента Грузии Давиташвили

Бывший депутат парламента Грузии четырех созывов, лидер Партии народа Коба Давиташвили скончался утром в среду, 2 декабря, в клинике имени Александра Аладашвили в Тбилиси. Политику было 49 лет. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на медучреждение.

Экс-депутата госпитализировали более 10 дней назад с полиорганной недостаточностью. В клинике его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В июле 2017 года врачи диагностировали Давиташвили анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева). Политик был уверен, что это неизлечимое заболевание развилось у него в результате полученных в ноябре 2007 года травм.

Давиташвили был депутатом грузинского парламента V, VI, VII и VIII созывов. В последний раз, в 2012 году, он попал в законодательный орган страны по спискам коалиции от политсилы «Грузинская мечта». Однако в 2013 году он покинул парламентское большинство и до 2016-го оставался в статусе независимого депутата.

В 2013-м Давиташвили баллотировался на пост президента Грузии, но набрал только 0,6% голосов. До этого он обещал уйти из политики, если не сумеет набрать 3% на выборах главы государства.

7 ноября 2007 года силы МВД Грузии разогнали в центре Тбилиси несколько многотысячных акций протеста, пишет «Газета.Ru». Оппозиция требовала отставки тогдашнего президента страны Михаила Саакашвили, досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. В тот день пострадало более 500 человек, среди которых были и полицейские. В день разгона акции Давиташвили пропал с рынка «Элиава». На следующий день его нашли в госпитале со следами побоев.