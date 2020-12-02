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Умерла сыгравшая в «Весне на Заречной улице» актриса Нина Иванова

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Умерла актриса и режиссер Нина Иванова, сыгравшая учительницу Татьяну Сергеевну в фильме «Весна на Заречной улице». Об этом в среду, 2 декабря, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Отмечается, что артистка умерла 1 декабря. Ей было 86 лет.

«Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния», — подчеркнули в союзе.

Прощание с актрисой состоится 4 декабря в прощальном зале морга 59-й больницы, пишет «Газета.ру».

Советская киноактриса Нина Иванова родилась в Москве в январе 1934 года. Свою первую роль она исполнила в возрасте 10 лет в фильме Виктора Эйсымонта «Жила была девочка». Наибольшую известность артистке принесла роль Татьяны Сергеевны в фильме Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице».

Также актриса приняла участие в таких картинах, как «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть», и др. Кроме того он выступила режиссером несколько сюжетов журнала «Ералаш».

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