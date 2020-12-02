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Закон об обращении с брошенными животными разработали на Ставрополье

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Депутаты Ставропольского края подготовили законопроект «Об обращении с животными без владельцев». Он предлагает установить нормы ответственного и гуманного обращения с питомцами, оставшимися без попечения хозяев.

«Там есть замечательный раздел — про то, что животных нельзя просто так убивать, чтобы избавиться от них как от проблемы. И есть про общественный контроль — что люди, защищающие животных, могут получить статус общественных инспекторов и соответствующие полномочия», — сообщил заместитель председателя региональной думы Александр Кузьмин.

Депутат отметил, что службы отлова животных есть не во всех районах и городах Ставрополья. В приютах животных нередко содержат впроголодь, в тесных клетках, в условиях антисанитарии, передает NewsTracker. Хозяевам нужно запретить отказываться от своих питомцев, считает депутат.

Власти Иркутской области намерены создать сеть приютов для бездомных животных. Концепция подразумевает объединенный подход — как государственный, так и с привлечением некоммерческих организаций. Первые три учреждения должны появиться в Братске, Тулунском и Иркутском районах. Также планируется организовать пилотный проект с участием некоммерческой организации в Усть-Куте. До Нового года в регионе рассмотрят вопрос по разделению норматива на отлов и содержание бездомных животных. В ноябре зоозащитная организация «Вита» обратилась к генеральному прокурору, председателю Следственного комитета и министру внутренних дел России с просьбой проконтролировать расследование многолетнего убийства собак и кошек, которых отлавливают в Иркутской области.

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