Более 100 жилых домов остались без отопления в Иркутске

Два социальных учреждения и 109 жилых домов остались без отопления в Правобережном районе Иркутска. Ремонтным работам мешает дерево в охранной зоне тепловых сетей.

Последствия повреждения участка подающего трубопровода на улице Пролетарской устраняют специалисты оперативных дежурных бригад. Под отключение отопления попали дома на улицах Пролетарской, Рабочей, Сухэ-Батора, Некрасова, Желябова, Халтурина, Карла Маркса, Горького и в переулке Кооперативном. Предполагалось, что ремонтные работы удастся завершить до 21:00, однако ремонт пришлось продлить до полуночи. Работам мешает дерево в охранной зоне тепловых сетей. Для сноса дерева потребуется несколько часов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Специалисты Байкальской энергетической компании уточнили, что в некоторых домах Иркутска теплоснабжение также отключено для диагностики и ремонтных работ. Отключение продлится до 21:00.