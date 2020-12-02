Лидеры стран ОДКБ выступили за повышение потенциала ВОЗ

Главы государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступили за повышение потенциала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита 2 декабря.

«Государства — члены ОДКБ подчеркивают координирующую роль Всемирной организации здравоохранения в вопросах предотвращения угроз санитарно-эпидемиологического характера и выступают за повышение ее потенциала», — отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Страны ОДКБ выступают за взаимную поддержку, оказание друг другу гуманитарной помощи и содействия в борьбе с распространением коронавируса.

В ноябре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения в контексте пандемии коронавируса пострадала невинно. По его словам, нельзя обвинять структуру за то, что «кто-то съел летучую мышь».

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что потенциал Всемирной организации здравоохранения нужно качественно укреплять, и Москва примет в этом самое заинтересованное участие.

По мнению российского лидера, пандемия коронавирусной инфекции стала принципиально новым вызовом для людей по всему миру. Он добавил, что используемые ранее антикризисные меры не всегда будут эффективны, потребуются новые нестандартные решения.

В свою очередь, глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге 23 сентября отметил, что Всемирная организация здравоохранения намерена расширять сотрудничество с Россией на всех уровнях, включая работу над продвижением вакцины от коронавируса Sputnik V.