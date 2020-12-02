Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Италии усилили ограничения в преддверии Рождества из-за COVID-19
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
Мир
Депутат от Крыма назвал слова постпреда Украины в ООН «дном пропасти»
Общество
Блогера Reeflay доставили к следователям после смерти девушки в ходе стрима
Авто
В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам парковку на тротуаре
Мир
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили выполнение договоренностей по Карабаху
Мир
Источники заявили о решении Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году
Общество
«Победа» отменила полеты в Магас до конца года
Общество
В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Лидеры стран ОДКБ выступили за повышение потенциала ВОЗ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главы государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступили за повышение потенциала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита 2 декабря.

«Новые вспышки могут случиться даже там, где стабильная ситуация»
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович — о динамике заболеваемости COVID-19 в РФ и других странах

«Государства — члены ОДКБ подчеркивают координирующую роль Всемирной организации здравоохранения в вопросах предотвращения угроз санитарно-эпидемиологического характера и выступают за повышение ее потенциала», — отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Страны ОДКБ выступают за взаимную поддержку, оказание друг другу гуманитарной помощи и содействия в борьбе с распространением коронавируса.

В ноябре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения в контексте пандемии коронавируса пострадала невинно. По его словам, нельзя обвинять структуру за то, что «кто-то съел летучую мышь».

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что потенциал Всемирной организации здравоохранения нужно качественно укреплять, и Москва примет в этом самое заинтересованное участие.

По мнению российского лидера, пандемия коронавирусной инфекции стала принципиально новым вызовом для людей по всему миру. Он добавил, что используемые ранее антикризисные меры не всегда будут эффективны, потребуются новые нестандартные решения.

В свою очередь, глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге 23 сентября отметил, что Всемирная организация здравоохранения намерена расширять сотрудничество с Россией на всех уровнях, включая работу над продвижением вакцины от коронавируса Sputnik V.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020