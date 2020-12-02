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Не менее четырех человек ранены в результате взрыва в бельгийском Льеже

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Не менее четырех человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в бельгийском городе Льеж, причина ЧП выясняется. Об этом сообщает новостное издание Lа Libre Belgique в среду, 2 декабря.

На месте оказывается помощь раненым. Отмечается, что взрыв был такой силы, что произошло обрушение части трехэтажного дома.

По словам главы спасательной группы, один человек находится под завалами, он в сознании, его пытаются освободить.

«В настоящее время ведутся поиски трех пострадавших», — заявил собеседник издания. По его словам, под завалами могут находиться и другие люди.

Отмечается, что жители соседних домов эвакуированы.

В конце ноября в одной из квартире многоэтажного дома во Всеволожске в Ленинградской области произошел взрыв. Источники отмечали, что в квартире на последнем, 12-м этаже взорвался баллон с газом, после чего на месте жилища образовалась «черная дыра».

Региональный СКР начал доследственную проверку. Позже первый замглавы управления СК по Ленобласти Роман Ананьев заявил, что возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

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