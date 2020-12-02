СК начал проверку после обрушения части пешеходного моста в Химках

Следователи начали проверку по факту обрушения части пешеходного моста в Химках в районе станции «Новоподрезково» Октябрьской железной дороги. Об этом в среду, 2 декабря, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

«По предварительным данным, примерно в 11:55 на перегоне станций Химки — Сходня Ленинградского направления Октябрьской железной дороги при производстве строительных работ произошло падение балки на железнодорожные пути», — приводит ее слова агентство городских новостей «Москва».

В результате произошло обрушение части пешеходного моста на железнодорожные пути.

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев происшествия и сотрудников строительной организации.

В результате обрушения задерживается движение «Сапсана» и восьми пригородных электропоездов, сообщает телеканал «Звезда». Организовано реверсивное движение поездов по первому главному пути.