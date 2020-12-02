Президент России Владимир Путин заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии и выразил надежду на то, что народу республики удастся выстроить внутриполитический диалог и решить внутренний вопрос без давления и вмешательства извне. Об этом российский лидер заявил в среду, 2 декабря, на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости, для того чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне», — сказал российский президент.

Путин отметил, что это, несомненно, произойдет, а также выразил уверенность в необходимости дать возможность «народам самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес».

В качестве негативного примера Путин привел события так называемой арабской весны и других цветных революций.

20 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал больше не баллотироваться на пост главы государства после принятия новой конституции республики. На следующий день он заявил, что в декабре власти страны обсудят подготовку Всебелорусского народного собрания, которое намечено на начало 2021 года, и в ходе которого Лукашенко планирует рассказать об изменениях в основном законе страны.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране.

Итоги голосования не признали США и страны Запада. В октябре и ноябре Евросоюз ввел санкции против Белоруссии. Вашингтон поддержал ограничения. Минск ввел ответные меры.