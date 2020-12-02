Врач назвал самый опасный день заболевания COVID-19

Самым опасным периодом для пациентов с COVID-19 является 9–10-й день заболевания. Такое мнение выразил украинский врач Андрей Пеньков в среду, 2 ноября.

Именно в этот период появляется одышка и проявляется острый респираторный дистресс-синдром. Такие симптомы обусловлены гиперреакцией иммунной системы, уточнил эксперт.

«Цитокиновый шторм начинается после первой недели болезни — госпитализация чаще всего необходима именно в это время», — заявил Пеньков в интервью lb.ua.

Помимо этого, на 9-й день у пациента с коронавирусом могут возникать новые иммунологические изменения в крови и наблюдаться рост показателей всех реактивных маркеров воспаления, подчеркнул врач.

24 ноября врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что самым опасным симптомом коронавируса является одышка, так как это свидетельствует о начале развития дыхательной недостаточности. При этом по его словам, самым «специфичный симптомом» COVID-19 является потеря обоняния.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

По данным статистического бюро Worldometer, в мире на сегодняшний день зафиксировано более 64,3 млн случаев коронавируса, скончались свыше 1,4 млн человек, выздоровели более 44,6 млн пациентов.