Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Италии усилили ограничения в преддверии Рождества из-за COVID-19
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
Мир
Депутат от Крыма назвал слова постпреда Украины в ООН «дном пропасти»
Общество
Блогера Reeflay доставили к следователям после смерти девушки в ходе стрима
Авто
В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам парковку на тротуаре
Мир
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили выполнение договоренностей по Карабаху
Мир
Источники заявили о решении Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году
Общество
«Победа» отменила полеты в Магас до конца года
Общество
В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем
Сюжет:

Врач назвал самый опасный день заболевания COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самым опасным периодом для пациентов с COVID-19 является 9–10-й день заболевания. Такое мнение выразил украинский врач Андрей Пеньков в среду, 2 ноября.

Больные точки: в каких регионах не хватает коек для пациентов с COVID
В 17 субъектах осталось около 5% свободных мест для заразившихся коронавирусом

Именно в этот период появляется одышка и проявляется острый респираторный дистресс-синдром. Такие симптомы обусловлены гиперреакцией иммунной системы, уточнил эксперт.

«Цитокиновый шторм начинается после первой недели болезни — госпитализация чаще всего необходима именно в это время», — заявил Пеньков в интервью lb.ua.

Помимо этого, на 9-й день у пациента с коронавирусом могут возникать новые иммунологические изменения в крови и наблюдаться рост показателей всех реактивных маркеров воспаления, подчеркнул врач.

24 ноября врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что самым опасным симптомом коронавируса является одышка, так как это свидетельствует о начале развития дыхательной недостаточности. При этом по его словам, самым «специфичный симптомом» COVID-19 является потеря обоняния.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

По данным статистического бюро Worldometer, в мире на сегодняшний день зафиксировано более 64,3 млн случаев коронавируса, скончались свыше 1,4 млн человек, выздоровели более 44,6 млн пациентов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020