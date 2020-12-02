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Jaguar выпустил обновленный кроссовер F-Pace SVR

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Британская компания Jaguar представила обновленный кроссовер F-Pace SVR. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем 2 декабря в редакцию «Известий».

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У Jaguar F-Pace SVR появились новые передний бампер, капот и решетка радиатора. В салоне установлены цифровая приборная панель, большой экран медиасистемы с диагональю 11,4 дюйма и новые сиденья.

Кроссовер получил новое рулевое управление и модернизированные аммортизаторы, а также доработанную тормозную систему.

Автомобиль оснащен пятилитровым бензиновым двигателем мощностью 550 л.с. Агрегат работает совместно с модернизированной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и системой полного привода.

От 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 3,8 с. Максимальная скорость составляет 286 км/ч.

23 ноября сообщалось, что компания Jaguar Land Rover подала против концерна Volkswagen Group иск о нарушении патентных прав.

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