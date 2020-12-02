Субсидии на покупку аграрной техники выделят в Астраханской области

Аграрии в Астраханской области смогут получить субсидии на приобретение новой сельскохозяйственной техники. такая мера принята для урегулирования ситуации с дефицитом рабочих.

По данным министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности региона, во время посевной кампании в Астраханскую область прибыли только 3 тыс. рабочих мигрантов вместо 10 тыс. Сбором урожая занимались местные жители. Ситуация негативно отразилась на себестоимости овощей и фруктов, пишет «Астрахань-24».

Для урегулирования ситуации принято решение о выделении субсидий производителям. Аграрии смогут возместить до 50% затрат на приобретение техники. Это поможет автоматизировать процесс и восполнить нехватку рабочих.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае в 2020 году ввели в эксплуатацию 16 объектов мелиорации. Аграрии получают в виде компенсаций две трети затрат на строительство систем.