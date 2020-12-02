Власти Ялты не будут тратить дополнительные деньги на иллюминацию

Из бюджета Ялты не будут выделены дополнительные деньги на новогоднюю иллюминацию. Об этом сообщила и.о. главы городской администрации Янина Павленко. В ближайшее время начнется монтаж украшений и световой иллюминации, которые были закуплены в 2019 году. Причем часть декораций передадут Алупке, входящей в состав Ялтинского муниципального округа.

Полностью завершить монтаж украшений планируется к середине декабря. Торжественное включение иллюминации запланировано на 19 декабря.

Из-за ограничений по COVID-19 проведение масштабных мероприятий невозможно, однако задача властей — создать новогоднюю сказку для детей. Именно поэтому 19 декабря, в День Святого Николая, пройдет новогодняя елка для детей и включение новогодней иллюминации на набережной, рассказала глава города.

Как поясняет ИА «Крыминформ», в прошлом году власти Ялты провели масштабную закупку новогодних декораций, потратив на эти цели 79 млн рублей.

Запрет на проведение массовых мероприятий в общественных местах, в отелях, санаториях и развлекательных центрах вводится в Крыму с 20 декабря. Проведение традиционных новогодних мероприятий также будет запрещено.

Новогодние праздники в школах Крыма пройдут с ограничениями, в отдельном классе. А роли Деда Мороза и Снегурочки будут исполнять сами дети.