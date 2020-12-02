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Совфед одобрил продление «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года

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Члены Совета Федерации одобрили закон, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года. Такое решение сенаторы приняли в ходе заседания верхней палаты парламента в среду, 2 декабря.

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Их готовы выделять бесплатно, но в большинстве случаев желающих просто не оказывается даже среди сельских жителей

Документ на пять лет продлевает срок упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома, которые построены на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

Чтобы исключить случаи строительства на участках домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, предусмотрено, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должен соответствовать параметрам объекта ИЖС, которые определены Градостроительным кодексом, уточняет агентство городских новостей «Москва».

18 ноября Госдума приняла документ в третьем, окончательном чтении, передает RT.

Законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее, 29 октября, эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра по запросу «Известий» рассказали, возможно ли построить собственный домик не в садовом товариществе, а на лесной поляне и что для этого нужно.

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