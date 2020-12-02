ЕС выразил надежду на сотрудничество с США по реформированию ВОЗ

Евросоюз (ЕС) на фоне выборов в США хочет вести с Вашингтоном совместную работу по реформированию и укреплению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение о выходе из которой ранее принял действующий американский президент Дональд Трамп. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, распространенном в среду, 2 декабря.

В ЕС также выразили надежду на то, что США возьмут на себя мировое лидерство для координации совместного противодействия пандемии коронавируса в таких вопросах, как распространение вакцин, тестов и лекарств и наработка совместных механизмов реагирования.

7 ноября стало известно о планах кандидата в президенты США Джо Байдена отменить выход страны из ВОЗ в случае избрания на пост главы государства.

Трамп уведомил конгресс о решении выйти из ВОЗ в начале июля. Тогда же он сообщил, что Вашингтон отправил уведомление о своем решении Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Американский лидер объяснил свои действия якобы неэффективностью ВОЗ на фоне пандемии и тем, что в организации «отказались проводить требуемые реформы». Он добавил, что средства, которые Вашингтон выплачивал ВОЗ, будут перенаправлены «всему миру на срочные нужды здравоохранения».

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Ведущие американские СМИ и демократы уже объявили о победе Байдена. При этом Трамп несколько раз заявлял, что является победителем на прошедших выборах, и требовал пересчета голосов в ряде штатов США.