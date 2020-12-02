Навигацию маломерных судов закрыли в Липецкой области

Жителей Липецкой области предупредили об опасности тонкого льда. В регионе завершили навигацию маломерных судов, также местных жителей просят не выходить на лед.

По данным МЧС, ледостав в Липецкой области только начинается. В прибрежных зонах реки Воронеж и Матырского водохранилища толщина льда составляет около 1–2 см. Об этом сообщает GOROD48.

За минувшую неделю в регионе зафиксировано две трагедии. 22 ноября мужчина провалился под лед и утонул на реке Чамлык. Еще один рыбак погиб на Матырском водохранилище 28 ноября.

Жителей региона просят воздержаться от прогулок по льду и тщательно следить за детьми, не допуская игр возле воды. Липчанам напоминают, что относительно безопасным считается лед толщиной более 10 см. Перед выходом на лед граждане должны учитывать его структуру и действующий температурный режим. Особенно опасными считаются участки, где лед заметен снегом, а также территории у опор мостов и в местах вмерзания деревьев и кустов.