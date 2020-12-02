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Власти Норвегии рекомендовали ограничить число гостей на Рождество

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Правительство Норвегии рекомендует жителям страны ограничить число гостей на Рождество и Новый год и собирать в своих домах максимум десять человек. Об этом в среду, 2 декабря, сообщила премьер-министр Эрна Сульберг.

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«Можно пригласить до десяти гостей в рождественский сочельник и до десяти гостей в канун Нового года или в другие два дня в период праздников», — приводит Nettavisen ее слова.

Глава норвежского правительства уточнила, что в остальные дни рекомендовано собираться группами не более пяти человек.

Днем ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп впервые за 33 года из-за коронавируса нарушат традицию встречи Рождества и отметят его не в поместье Сандрингем, а в Виндзорском замке.

30 ноября папа римский Франциск отказался от традиционного посещения площади Испании в Риме 8 декабря, в день, когда католическая церковь отмечает Торжество непорочного зачатия Девы Марии, также из-за угрозы распространения коронавируса. В этот день понтифик проведет службу в частном порядке.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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