Сигареты незаконно перевозили в свекловичном жоме в Псковской области

Псковские пограничники на железнодорожном пункте пропуска Себеж нашли более 7 тыс. пачек сигарет. Контрабанду пытались провезти в свекловичном жоме в одном из вагонов.

Как рассказали Псковской ленте новостей в пограничном управлении ФСБ по области, пограничники и представители таможни осмотрели грузовой состав, направлявшийся в Латвию. В вагоне под грузом они нашли пачки сигарет, упакованные в полиэтилен черного цвета.

Стоимость партии предварительно оценивается в сумму, превышающую 500 тыс. рублей. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий».