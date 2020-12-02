Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Италии усилили ограничения в преддверии Рождества из-за COVID-19
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
Мир
Депутат от Крыма назвал слова постпреда Украины в ООН «дном пропасти»
Общество
Блогера Reeflay доставили к следователям после смерти девушки в ходе стрима
Авто
В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам парковку на тротуаре
Мир
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили выполнение договоренностей по Карабаху
Мир
Источники заявили о решении Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году
Общество
«Победа» отменила полеты в Магас до конца года
Общество
В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем
Сюжет:

Заболевшего COVID-19 врио главы Дагестана Меликова госпитализировали

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врио главы Дагестана Сергея Меликова, у которого ранее был обнаружен коронавирус, госпитализировали в целях предотвращения ухудшения состояния его здоровья. Об этом в среду, 2 декабря, сообщила пресс-служба администрации главы региона в Instagram.

Ушел в глубинку: вторая волна коронавируса накрывает регионы
Заболеваемость в столице снижается в течение нескольких последних дней

«Такое решение принято по рекомендации медиков, которые, учитывая особенность течения заболевания, нередко демонстрирующего ухудшение состояния на 7–9-е сутки от начала заболевания, предложили этот период лечения провести в стационарных условиях», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что в настоящее время самочувствие Меликова удовлетворительное.

О том, что у Меликова подтвердилась коронавирусная инфекция, стало известно 25 ноября.

Как сообщал руководитель пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаев, Меликов чувствует себя хорошо и планирует работать удаленно, совещания с его участием будут проводиться в онлайн-режиме.

Ранее, 5 октября, Меликов был назначен врио главы Дагестана. Президент России Владимир Путин принял отставку предшественника Меликова на этом посту Владимира Васильева, в этот же день назначив его советником президента.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020