Заболевшего COVID-19 врио главы Дагестана Меликова госпитализировали

Врио главы Дагестана Сергея Меликова, у которого ранее был обнаружен коронавирус, госпитализировали в целях предотвращения ухудшения состояния его здоровья. Об этом в среду, 2 декабря, сообщила пресс-служба администрации главы региона в Instagram.

«Такое решение принято по рекомендации медиков, которые, учитывая особенность течения заболевания, нередко демонстрирующего ухудшение состояния на 7–9-е сутки от начала заболевания, предложили этот период лечения провести в стационарных условиях», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что в настоящее время самочувствие Меликова удовлетворительное.

О том, что у Меликова подтвердилась коронавирусная инфекция, стало известно 25 ноября.

Как сообщал руководитель пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаев, Меликов чувствует себя хорошо и планирует работать удаленно, совещания с его участием будут проводиться в онлайн-режиме.

Ранее, 5 октября, Меликов был назначен врио главы Дагестана. Президент России Владимир Путин принял отставку предшественника Меликова на этом посту Владимира Васильева, в этот же день назначив его советником президента.