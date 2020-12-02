ЕК заявила об ожидании помощи от Байдена в противодействии России

Евросоюз ждет содействия от Джо Байдена в противодействии России и смене власти в Белоруссии. Об этом в среду, 2 декабря, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в Брюсселе по итогам заседания ЕК по отношениям между ЕС и США после американских выборов.

«Трансатлантическое сотрудничество в отношении РФ останется ключевым, в частности, в том, что касается соблюдения международного права. Это включает в себя защиту территориальной целостности и энергобезопасности наших восточных партнеров. Украина является приоритетным партнером, где поддержка США жизненно важна для укрепления безопасности и совместной амбициозной программы реформ», — говорится в сообщении.

Евросоюз готов «активизировать поддержку мирной демократической передачи власти» в Белоруссии. В ЕК также уточнили, что ЕС и США «разделяют фундаментальный интерес к укреплению демократии во всем мире».

«Мы приветствуем предложение избранного президента [Джозефа] Байдена о проведении саммита по демократии, в то время когда пандемия привела к тому, что демократия, свободы и ценности оказались под большим давлением», — заключили представители ЕК, которых цитирует ТАСС.

Ранее, 1 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае президентства Байдена внешняя политика США будет больше похожа на политику экс-главы государства Барака Обамы.

Выборы в США прошли 3 ноября. Несколько американских СМИ 7 ноября сообщили, что Байден набрал необходимые голоса выборщиков и стал избранным президентом США. В свою очередь, кандидат от Республиканской партии и действующий глава государства Дональд Трамп пообещал избирателям победить на выборах главы государства. Почти 80% американцев, по опросам агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos, считают, что на выборах президента США победил Байден.