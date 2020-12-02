Ученые обнаружили опасное повреждение легких после COVID-19

Ученые Северо-Западного университета в Чикаго обнаружили, что коронавирус может вызывать необратимые повреждения легких, при которых пациенту потребуется пересадка органа для спасения жизни. Соответствующая статья была опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Исследователи изучили на наличие РНК вируса легочные ткани трех пациентов, которым требовалась пересадка легких из-за стойкой дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19, а также двух человек, умерших из-за пневмонии после COVID-19.

В ходе исследования было выявлено обширное повреждение и фиброз легких. Ученые также сравнили данные секвенирования РНК из клеток «легких» пациентов с поздней стадией COVID-19 с данными, полученными при анализе «легких» пациентов с легочным фиброзом, и обнаружили сходство в экспрессии генов в разных клонах клеток.

У некоторых людей с тяжелой формой COVID-19, подвели они итоги, развивается фиброзное заболевание легких — в таких случаях единственным способом выжить является трансплантация.

Ранее 2 декабря ученые из Тель-Авивского университета выяснили, что люди, страдающие бронхиальной астмой, в среднем на 30% реже болеют COVID-19.

Авторы исследования среди гипотез, объясняющих это явление, назвали действие ингаляционных кортикостероидов, которые используют астматики и которые оказывают противовоспалительный эффект и снижают выработку цитокинов. Вероятно, предположили ученые, свойства препаратов могут снижать способность вируса размножаться.

Российские исследователи РАН также предполагали, что астма может быть защитным фактором от COVID-19. По их мнению, астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе из-за особого типа воспаления, который есть у всех аллергиков, — Th-2-опосредованный, сообщала «Газета.ру».