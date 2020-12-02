В Ереване предложили принцип «всех на всех» при обмене пленными в Карабахе

Вице-премьер Армении Тигран Авинян на встрече с российским послом Сергеем Копиркиным заявил, что армянская сторона предлагает принцип «всех на всех» при обмене пленными с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны в среду, 2 декабря.

Кроме того, Авинян предложил создать механизм, согласно которому, если в будущем станет известно и о других пленных, они должны быть немедленно возвращены без каких-либо предварительных условий.

Вице-премьер также поблагодарил российскую сторону за ее ключевую роль в урегулировании конфликта в Карабахе.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что президент России Владимир Путин активно работает над решением таких задач, как поиск пропавших без вести, обмен военнопленными и удерживаемыми лицами и телами погибших.

Накануне стало известно, что Азербайджан также в вопросе обмена военнопленных выступает за принцип «всех на всех».

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря отметил, что Москва не видит преднамеренного затягивания процесса обмена военнопленными в Нагорном Карабахе.

9 ноября Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта и возвращение беженцев в Карабах.