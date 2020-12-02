Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Плотникова

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Бориса Плотникова. Об этом в среду, 2 декабря, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

«Ушел из жизни выдающийся актер и педагог, оставивший яркий след в отечественном театре и кино. В творческой биографии Бориса Григорьевича Плотникова — десятки блистательно сыгранных ролей, снискавших ему огромную популярность. Спектакли и фильмы с участием мастера по праву вошли в золотой фонд искусства», ― написал градоначальник в телеграмме.

Также Собянин подчеркнул, что за годы своей преподавательской деятельности Плотников воспитал «целую плеяду» талантливых актеров.

Ранее в этот день стало известно, что Плотников умер от коронавирусной инфекции.

Он родился в 1949 году в городе Невьянск в Свердловской области. Окончил Свердловское театральное училище и филологический факультет Уральского университета.

После окончания учебы работал в Свердловском ТЮЗе, затем перешел в Московский театр сатиры. Также играл в Центральном академическом театре Советской армии (сейчас — ЦАТРА), в Театре-студии под руководством О.П. Табакова, а с 2002 года стал актером МХТ им. А.П. Чехова.

Также снимался в кино. Кроме «Собачьего сердца» сыграл в фильмах «Восхождение», «Емельян Пугачев», «Лес», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Дульсинея Тобосская», «Бой с тенью». Снимался в сериалах «Годунов», «Крылья империи».

Звание народного артиста России Плотников получил в 1998 году. За роль в спектакле Театра Табакова «Прощайте? И рукоплещите!» был удостоен премии «Московская премьера» Фонда Станиславского. Был награжден орденом Почета в 2005 году.