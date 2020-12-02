Комплексную программу уличного освещения создадут в Ульяновской области

Межведомственную программу строительства и модернизации наружного освещения предложили разработать в Ульяновской области. Основой программы станут шесть направлений, по которым работа ведется в настоящее время.

Вопрос модернизации уличного освещения был поднят на совещании, которое провел губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Глава региона раскритиковал руководство Ульяновска по исполнению поручений, касающихся повышения качества уличного освещения. Морозов рекомендовал властям провести осмотры уличных систем и разработать программу развития на основе предложений горожан. Работа по улучшению качества освещения будет вестись во всех муниципалитетах.

«На этой неделе мы планируем посетить несколько муниципалитетов, особое внимание будет уделено уличному освещению, поскольку этот вопрос связан как с качеством жизни людей, так и с их безопасностью. Проведем серию встреч с активами жителей, нам важно не только информировать о планах нашей работы, но и получать обратную связь от населения, их предложения. Со своей стороны региональный бюджет окажет финансовую помощь тем муниципальным образованиям, которые будут заниматься улучшением качества уличного освещения», — цитирует Морозова ulpravda.ru.

Также на совещании предложили сформировать областную программу строительства и модернизац. Наружного освещения. В ее основу положат шесть направлений, в том числе государственные программы «Формирование комфортной городской среды», «Комплексное развитие» сельских территорий», а также местные инициативы.

По пяти направлениям в 2020 году было установлено свыше 6,2 тыс. светоточек. Смонтировано 42,1 км линий электропередач.