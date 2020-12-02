Кружок мультипликации открыли по нацпроекту в Псковской области

В Псковской области в Порховской школе-интернате начал работу кружок «Юный мультипликатор». Его создали в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», который реализуется по нацпроекту «Образование».

В администрации области Псковскому агентству информации рассказали, что в интернате сформировали две группы по 15 человек, в которых занимаются дети со 2 по 5 класс. Ребят знакомят с историей мультипликации, основными техниками, этапами создания мультфильмов. Они осваивают современные технологии в мультипликации и концепцию мультпроекта.

Дети уже создали 30-секундные ролики, что стало своеобразной аттестацией за четверть. К концу года они должны сделать полноценные ролики, рассказала замдиректора по воспитательной работе школы-интерната Татьяна Жукова.

Для работы кружка закупили специальное мультимедийное оборудование, магнитно-маркерную доску, программное обеспечение и компьютерные места. Всего на это было выделено около 100 тыс. рублей.

25 ноября сообщалось, что в Псковском государственном университете в рамках XXXIV Кикоинских чтений открылась школа молодых ученых. Занятия проходят в дистанционном формате. Школа образована при реализации нацпроекта «Наука».