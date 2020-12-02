Доверие к Зеленскому на Украине вновь упало

Среди населения Украины сохраняется тенденция к снижению доверия к президенту страны Владимиру Зеленского. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 2 декабря, результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Согласно рейтингу, украинскому лидеру доверяют 44% опрошенных, 53% — не доверяют. При этом опрос «Рейтинга» двухнедельной давности показывал более высокий уровень доверия у Зеленского — 46%.

На втором месте рейтинга доверия оказался мэр Киева Виталий Кличко, ему доверяют 33% опрошенных, а на третьем месте расположился бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, у него 31%.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. респондентов со всей страны.

В сентябре стало известно, что Зеленского готовы поддержать на выборах президента 29% избирателей.

Среди тех, кто определился и намерен участвовать в предстоящей президентской гонке, ближе всего к позиции Зеленского в рейтинге оказались представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и экс-президент Украины Петр Порошенко. Так, Бойко поддержали 15,5% респондентов, а Порошенко —14%.