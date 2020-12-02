Мастера будут судить за гибель двух рабочих от ожогов в Тольятти

В Тольятти (Самарская область) завершено расследование в отношении старшего мастера одного из местных предприятий. Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, в результате которого двое рабочих скончались от ожогов.

Трагедия произошла 12 апреля 2020 года. По данным правоохранительных органов, во время ремонтных работ по покраске и оклейке резинового полотна в емкости произошло воспламенение воздушно-топливной смеси. Причиной возгорания стал статический заряд электричества. Двое рабочих получили значительные ожоги. Их доставили в больницу, где рабочие скончались. Об этом пишет НИА «Самара».

По версии следствия, старший мастер проигнорировал требования охраны труда и не проверил наличие заземления емкости. Также он не организовал непрерывный контроль состояния воздушной среды при проведении работ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.