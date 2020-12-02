Правительство поддержало законопроект об иностранных агентах, сообщает телеканал «Известия». Документ регулирует деятельность компаний и физических лиц. Иноагенты могут привлекаться к уголовной ответственности в случае повторного нарушения закона. Физлицам-иноагентам запретят занимать госдолжности. 8 декабря законопроект могут рассмотреть в первом чтении.

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