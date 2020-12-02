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Газпромбанк продал свою долю в Эльгинском месторождении за 45 млрд рублей

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Газпромбанк досрочно продал 49% доли в Эльгинском угольном месторождении в Якутии компании «А-Проперти» в рамках реализации опциона за 45 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 2 декабря.

Таким образом, с учетом ранее завершенной покупки доли «Мечела» «А-Проперти» консолидировала 100% Эльгинского угольного комплекса.

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Сделка — итог многолетней работы команды Газпромбанка и «ГПБ «Развитие активов» с «Мечелом» и «А-Проперти» по реализации масштабной программы развития Эльгинского угольного комплекса, отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. По его словам, досрочное исполнение опциона «А-Проперти» стало возможным в том числе благодаря достигнутым в последнее время высоким показателям добычи, которые позволили выйти на рекордные для предприятия значения в 12 млн т в годовом выражении.

«Заданный темп позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы построения инвестором одного из крупнейших угольных кластеров в отрасли и создает предпосылки для развития регионов его присутствия», — отметил Хачатуров.

«А-Проперти» намерена развивать инфраструктуру Эльгинского угольного комплекса и в 2021 году увеличить провозную способность собственной железной дороги «Эльга-Улак» протяженностью 340 км до 24 млн т, а также увеличить добычу и отгрузку до 18 млн т угля в следующем году, добавил владелец «А-Проперти» Альберт Авдолян.

Помимо сокращения долга, компания «ЭльгаУголь» по результатам 2020 года существенно улучшила операционные показатели. В частности, оптимизированы операционные расходы, погашена задолженность по налогам и внешним обязательствам перед подрядчиками, усилена управленческая команда.

Газпромбанк был главным среди крупнейших кредиторов Эльгинского угольного комплекса, одного из крупнейших в мире по запасам, оцененным в 2,2 млрд т. Разработка на месторождении началась в 2011 году, реализацией проекта занимался «Мечел», который из-за удешевления угля, начавшегося в 2012 году, не справлялся с долговой нагрузкой.

Банк получил 49% в угольном проекте за 34,3 млрд рублей в 2016 году в результате реструктуризации задолженности «Мечела».

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