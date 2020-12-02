Ученые назвали снижающее риск подхватить COVID-19 заболевание

Люди, страдающие бронхиальной астмой, в среднем на 30% реже болеют COVID-19, выяснили ученые из Тель-Авивского университета. Их исследование опубликовано в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Эксперты собрали данные о более чем 37 тыс. человек, которые проходили тестирование на коронавирус в феврале–июне 2020 года. У 2266 из них диагноз подтвердился.

Среди тех, у кого выявили COVID-19, было 153 астматика (6,75%), а в группе с отрицательным анализом оказалось 3388 человек, страдающих астмой (9,62%).

Один из авторов работы, доктор Юджин Мерзон, назвал три гипотезы, объясняющие это явление.

По его мнению, респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2), который SARS-CoV-2 использует для вхождения в клетку.

Также большинство астматиков используют ингаляционные кортикостероиды, которые оказывают противовоспалительный эффект и снижают выработку цитокинов. Вероятно, свойства препаратов могут снижать способность вируса размножаться.

Согласно третьей версии, люди с астмой могли уделять больше внимания состоянию своего здоровья и ответственнее подходить к защите от коронавируса.

Ученые рекомендуют больным астмой внимательно следить за здоровьем и не забывать принимать лекарства во время пандемии, пишет «Газета.ру».

В начале октября было опубликовано исследование финских ученых, согласно которому астма является одним из факторов, в пять раз повышающих риск госпитализации и тяжелого течения COVID-19.

В ноябре профессор Александр Карабиненко отмечал, что ношение масок не опасно для астматиков, если у них нет аллергии на пылевидные частицы или запахи, исходящие от материала, из которого изготовлено защитное средство.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.