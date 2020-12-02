Жителю Тюменской области пересадили новый язык

В Тюмени врачи пересадили новый язык мужчине, который перенес онкологическое заболевание. Микрососудистая операция длилась девять часов.

Мужчина лишился языка из-за четвертой стадии рака. Врачи полностью удалили язык, включая его корень. Чтобы вернуть мужчине способность говорить, хирурги многопрофильного клинического медцентра «Медицинский город» сформировали новый язык из собственных тканей пациента. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Специалисты вырезали кожно-мышечный лоскут со спины мужчины, включая сосуды и нерв. Подъязычный нерв был взят из основания черепа мужчины. Врачи сшили все ткани под микроскопом. Сформированный язык обладает двигательной функцией, в него нормально поступает кровь.

Спустя три недели после пересадки тюменец вновь смог говорить. Ему предстоит курс химиолучевого лечения.