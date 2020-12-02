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Инна Чурикова призвала беречь себя после смерти Плотникова от коронавируса

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Народная артистка СССР, актриса театра и кино Инна Чурикова назвала актера Бориса Плотникова, умершего на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции, интеллигентным и умным человеком. Она добавила, что уже ушло много «талантливых фантастических людей», и призвала бережно относиться к своему здоровью.

Чурикова рассказала, что не была лично знакома с Плотниковым. При этом артистка отметила, что ее впечатлила картина режиссера Ларисы Шепитько «Восхождение», где у сыгравшего доктора Борменталя в «Собачьем сердце» актера была главная роль.

«Картина Шепитько, в которой он играл главную роль, она очень серьезная, талантливая. (И сам Плотников. — Ред.) интеллигентный, умный, серьезный», — подчеркнула Чурикова в среду, 2 декабря, в беседе с телеканалом «360».

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Актриса выразила сожаление, что умирают талантливые и невероятные люди. «Порода наша, понимаете. Жалко. Надо желать каждому человеку выдержать это испытание, трезво относиться к этому, беречь себя по возможности. Жизнь человека — самое бесценное», — заключила она.

Ранее в этот же день сообщалось, что Плотников умер от коронавирусной инфекции, сообщает НСН.

Плотников родился в 1949 году в городе Невьянск в Свердловской области. Окончил Свердловское театральное училище и филологический факультет Уральского университета.

После окончания учебы работал в Свердловском ТЮЗе, затем перешел в Московский театр Сатиры. Также играл в Центральном академическом театре Советской армии (сейчас — ЦАТРА), Театре-студии под руководством О.П. Табакова, а с 2002 года стал актером МХТ им. А.П. Чехова.

Также снимался в кино. Кроме Собачьего сердца», сыграл в фильмах «Восхождение», «Емельян Пугачев», «Лес», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Дульсинея Тобосская», «Бой с тенью». Снимался в сериалах «Годунов», «Крылья империи».

Звание народного артиста России Плотников получил в 1998 году. За роль в спектакле Театра Табакова «Прощайте? И рукоплещите!» был удостоен премии «Московская премьера» Фонда Станиславского. Был награжден орденом Почета в 2005 году.

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