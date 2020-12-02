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Суд отменил решение о признании экс-полковника Захарченко склонным к побегу

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Второй кассационный суд отменил решение о признании бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко, осужденного за взяточничество, склонным к побегу и нападению на конвоиров. Об этом в среду, 2 декабря, заявила ТАСС пресс-секретарь суда Динара Муслимова.

Ненастоящий полковник: Захарченко «простили» $800 тыс., но дали 13 лет
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«Судебные решения отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции», ― рассказала она агентству.

В марте 2020 года Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск защиты Захарченко к администрации СИЗО-2, которая признала Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов. Защита экс-полковника посчитала это решение незаконным и необоснованным, в связи с чем подала апелляционную жалобу на это решение, которую Мосгорсуд отклонил.

Отмечалось, что в суде первой инстанции сотрудник СИЗО и старший оперуполномоченный по делам ФСИН подтвердили, что Захарченко угрожал оперативникам.

Сам экс-полковник в суде это категорически отрицал. По словам защиты, нет никаких видео- и аудиозаписей, подтверждающих данный разговор. Кроме того, адвокаты рассказали, что из-за этого решения Захарченко не может трудоустроится в колонии, где отбывает наказание, поскольку ему приходится каждый час отмечаться у администрации.

Экс-полковника Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки, пишет RT. При проведении следственных действий у родственников Захарченко и у него самого были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы, сообщает «Федеральное агентство новостей».

1 декабря 2019 года Никулинский суд Москвы обратил в доход государства 27 объектов недвижимости Захарченко на сумму около 9 млрд рублей.

10 июня 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. В этот же день Захарченко оправдали по одному из эпизодов обвинения. Речь шла о взятке от ресторатора Мехди Дусса в размере $800 тыс. В октябре приговор смягчили на полгода.

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