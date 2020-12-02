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Более 1 тыс. новогодних елей установят в Москве

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Порядка 4 тыс. световых конструкций и более 1 тыс. новогодних елей появятся в Москве в преддверии Нового года. Об этом сообщила в среду, 2 декабря, советник столичного департамента ЖКХ Виктория Боткова.

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По ее словам, город украсят к 14 декабря.

«В прежнем формате будет оформлена Тверская улица, Манежная и Пушкинская площади, площадь Революции, Камергерский и Газетный переулок, где появятся масштабные габаритные арки», — цитирует ее «РИА Новости».

Кроме того, на Поклонной горе установят световой шар высотой 20 м, а у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте разместят фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Также планируется оформить парки, популярные пешеходные зоны, магистрали, добавила Боткова.

В настоящее время в Москве действуют ограничения из-за коронавируса. Они направлены на то, чтобы разграничить людей, не останавливая при этом экономику, отметила в ноябре депутат Мосгордумы, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

Она рекомендовала москвичам и всем россиянам встретить Новый год в кругу семьи, а детей-студентов убедить остаться дома, где и тепло, и безопасно.

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