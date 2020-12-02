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Пешеходный мост обрушился в Подмосковье

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Часть пешеходного моста обрушилась на перегоне Химки–Сходня Октябрьской железной дороги, из-за этого задерживается движение «Сапсана» и восьми пригородных электропоездов. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

«При демонтаже старого пешеходного моста на перегоне Химки–Сходя был задет несущий трос контактной сети над третьим путем железной дороги Октябрьского направления», — приводит «РИА Новости» слова собеседника в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что из-за происшествия произошла задержка движения до 40 минут для восьми пригородных электропоездов и одного поезда «Сапсан». Организовано реверсивное движение поездов по первому главному пути.

Ранее, 29 сентября, на автодороге М5 «Урал» в Свердловской области грузовик снес надземный пешеходный переход. Водитель автомобиля погиб.

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