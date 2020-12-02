Белгородскую свинину начали поставлять на африканский рынок

Группа компаний «Агро-Белогорье» из Белгородской области начала поставки свинины на африканский рынок. В 2020 году в Габонскую Республику отправили 54 т замороженных свиных ног.

Как пишет ИА «Абирег» со ссылкой на руководство группы, компания прошла аккредитацию для поставок в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Таким образом, продукция предприятия может экспортироваться в Кот-д’Ивуар, Бенин, Анголу, ЮАР, Габон, Вьетнам. К концу года группа рассчитывает получить разрешение на поставки в Сингапур и Филиппины.

В компании пояснили, что активно развивать это направление им помогает собственная электронная платформа для зарубежных партнеров — она дает возможность подать заявку на поставку в режиме онлайн. На этой платформе работают 23 иностранных контрагента, а в еженедельных торгах участвуют в среднем 11 компаний.

В основном «Агро-Белогорье» занимается экспортом субпродуктов. Большая часть отправляется в Гонконг. В 2019 году ГК поставила на зарубежный рынок 4 тыс. т мясной продукции. В этом году объем будет увеличен на 19%. В 2021 году руководство предприятия поставило цель удвоить экспортные объемы и нарастить экспорт до 10 тыс. т.